'Só fiquei com a roupa' diz homem após ter casa destruída em incêndio

Casa ficou completamente destruída por conta do incêndio | Foto: Divulgação

Parintins (AM) - Uma casa ficou completamente destruída após um incêndio na Rua Felicidade, bairro Castanheira, em Parintins - município a 369 quilômetros de Manaus. O incêndio ocorreu por volta das 11h da última quarta-feira (29).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), quando a equipe chegou no local as chamas já haviam consumido praticamente toda a residência. A casa tinha três quartos, uma cozinha, corredor e sala.

O autônomo Francisco Carvalho Farias, de 49 anos, relatou que estava no trabalho quando soube do incêndio. Na hora da ocorrência, a cunhada e dois sobrinhos estavam na casa e conseguiram sair antes da casa ser completamente consumida pelas chamas.

Equipe do Corpo de Bombeiros atuou no local, mas a casa foi totalmente consumida pelo fogo | Foto: Divulgação

“Só fiquei com roupa do trabalho”, disse o morador.

A família perdeu diversos móveis e eletrodomésticos, entre eles um fogão, botija de gás, dois sofás, uma geladeira, um armário, mesas, cadeiras, camas, ar-condicionado e ventiladores. Embora tenha ocorrido uma grande perda de pertences, não houve vítimas no local.

A família disponibilizou contatos para quem deseja ajudar: (92) 99470-5204 e (92)99192-6645.

