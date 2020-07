Sinetram amplia horário de atendimento em postos de Manaus

Horário foi ampliado durante a semana e também aos sábados | Foto: Naylene Freire

Manaus - O atendimento na sede e nos postos do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) terão o horário de funcionamento ampliado a partir da segunda-feira (8). Com a mudança, os atendimentos de segunda a sexta-feira serão feitos das 7h às 19h, e aos sábados das 8h ao meio-dia.

Durante a semana, os serviços disponíveis são emissão, recarga e desbloqueio dos cartões Passafacil. Já aos sábados somente estará disponível o serviço de compra de créditos.

Ainda segundo o Sinetram, o posto da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) permanecerá fechado até o retorno das aulas presenciais.

Além dos postos físicos, o usuário do transporte coletivo pode realizar a recarga em mais de 300 pontos terceirizados distribuídos em várias zonas de Manaus. Para conferir a localização de cada um, basta acessar o site www.sinetram.com.br ou www.vtpassafacil.com.br. O horário de funcionamento é definido por cada estabelecimento.

Os interessados também podem fazer as recargas pelo aplicativo “Cadê Meu Ônibus”. No app, o usuário encontra a opção RECARGA/SALDO. Ao clicar nesse ícone, o usuário informa o número do cartão, o CPF e a data de nascimento.

Após inserir a quantidade de crédito desejada, é necessário informar os dados do titular do cartão de crédito. Após confirmação do pagamento, o usuário deve aguardar em torno de 30 minutos e passar o cartão PassaFacil no validador do ônibus para os créditos serem carregados.

