Obra de recuperação do sistema viário de Boca do Acre são retomadas

Foi retomada a obra de recuperação do sistema viário da sede do município de Boca do Acre. Que fica situado na calha do Purus e distante 1.028 quilômetros em linha reta de Manaus.

Com investimento de R$ 10,4 milhões, a obra contempla a reconstrução e recuperação de 18,73 quilômetros de vias na sede do município e também a realização de serviços de terraplenagem, pavimentação em concreto asfáltico e drenagem.



O contrato prevê inicialmente a recuperação de seis ruas na Cidade Baixa, no chamado Macaxeiral, e de outras 54 ruas na Cidade Alta, no Platô do Piquiá.

A obra apresenta um percentual de 72% de avanço físico, e tem previsão de entrega para dezembro deste ano. Com 34.308 habitantes (dados do IBGE referentes 2019), Boca do Acre tem na pecuária a base de sua economia.

