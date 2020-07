Prodam anuncia retorno de diretor-presidente

João Guilherme de Moraes Silva foi reconduzido para o cargo de diretor-presidente da instituição para o biênio 2020/2022. | Foto: Divulgação/Prodam

Manaus- João Guilherme de Moraes Silva foi reconduzido para o cargo de diretor-presidente da instituição para o biênio 2020/2022. A deliberação ocorreu durante a Reunião Extraordinária do Conselho, ocorrida nesta quarta-feira (29).

O diretor técnico Heleno Ferreira e o diretor administrativo-financeiro José Nilmar Alves de Oliveira também permanecem nos respectivos cargos. Na reunião, foi definido ainda, como novo presidente do COADM, o analista do tesouro do Estado do Amazonas, Alessandro Moreira Silva. O suplente eleito foi Laércio da Costa Cavalcante.

João Guilherme de Moraes Silva é funcionário da Prodam há 25 anos, tendo atuado nas áreas de Redes, Incidentes e Telecom. Foi indicado ao cargo de presidente em janeiro de 2019, pelo governador Wilson Lima. O primeiro ano da sua gestão foi marcado por uma reestruturação do portfólio de serviços e produtos da empresa.

Perfil – João Guilherme é formado em Processamento de Dados pelo Instituto de Tecnologia da Amazônia (Utam) e em Direito pela Uninorte, pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), especialista em Computação Forense pela Faculdade Evolução (CE) e Mestre em Engenharia Elétrica na Área de Telecomunicações com ênfase em Redes de Computadores pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente está lotado na Gerência de Serviços e Infraestrutura de TIC da Prodam.

