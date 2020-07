Congresso sobre educação falará sobre novas formas de ensinar

Metodologia será o tema de uma das palestras do I Congresso Nacional de Aprendizagem do Ser Educacional. | Foto: Reprodução

Manaus- Metodologia será o tema de uma das palestras do I Congresso Nacional de Aprendizagem do Ser Educacional. O objetivo é a adaptação da metodologia em tempos de pandemia para novas formas de aprender e ensinar além da sala de aula tradicional.

“As ferramentas ativas são atividades utilizadas em metodologias ativas de ensino, como mapas conceituais, caça-palavras, gamificação, entre outras. Com ela, o aluno consegue desenvolver competências e habilidades a partir da criatividade e aplicação do conhecimento”, explica a professora da Escola de Exatas da UniNorte - Centro Universitário do Norte e especialista em educação à distância, Karla Nunes.

Congresso

Para discutir essa metodologia, assim como o panorama atual da situação e o futuro da Educação, o grupo Ser Educacional, mantenedor da UniNorte, realiza o 1º Congresso Nacional de Aprendizagem. O evento terá como tema a “Relação entre Educação, Ensino e Aprendizagem como caminho para o Desenvolvimento Social”. Durante as palestras, os convidados irão debater temas como “Inovação e inclusão na educação superior”, “O modelo de ensino híbrido”, “O papel do docente na retenção de alunos”, “Os avanços do Ensino a Distância”, entre outros.

O Congresso ocorre nos dias 31 de julho e 1º de agosto, de forma on-line, com transmissão ao vivo pelo canal do Portal LeiaJá no Youtube. Para se inscrever, basta acessar eventos.sereduc.com/eventos-online .





