Shopping em Manaus arrecada alimentos para o Mesa Brasil

Manaus - Em comemoração ao Dia dos Pais (09 de Agosto), o Amazonas Shopping está realizando uma campanha solidária para arrecadar alimentos para o projeto Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (SESC). Segundo o gerente do Mesa Brasil, no Amazonas, Elinaldo Barbosa, as doações irão beneficiar mais de 140 entidades sociais do estado cadastradas no projeto. São aproximadamente 7.700 famílias em situação de vulnerabilidade social que serão apoiadas por meio desta ação.

A campanha do Amazonas Shopping vai também sortear uma moto Harley Davidson, modelo Iron 883. A cada R$ 150 em compras no local os clientes têm direito a um cupom para participar do sorteio. Se doarem dois quilos de alimentos para a campanha terão suas chances triplicadas, porque ganharão, no balcão de troca das notas fiscais, três cupons para concorrer. As trocas podem ser feitas até o dia 09 de agosto. O sorteio será realizado no dia 10 de agosto, às 18h.

As trocas das notas fiscais por cupons devem ser feitas no balcão localizado na Praça de Eventos Central. O local irá funcionar até esta quinta-feira (30), das 12h às 20h, e, a partir de sexta-feira (31), das 11h às 21h. As trocas podem ser feitas até o dia 09 de agosto. O sorteio será realizado no dia 10 de agosto, às 18h.

O gerente do Mesa Brasil, no Amazonas, disse que a entidade ficou feliz com a parceria, principalmente, por tratar-se de uma data tão importante, em que os laços familiares são reforçados. “Esperamos que seja a primeira de muitas ações que vamos realizar em conjunto com o Amazonas Shopping”, afirmou.

O superintendente do Amazonas Shopping, Rodrigo Vabo, ressalta que o centro de compras se uniu ao projeto Mesa Brasil, que em todo o país já doou milhares de refeições, com o objetivo de ajudar a população mais carente, nesse momento de pandemia. “Apesar de estarmos vivendo um período de estabilidade no número de casos, no estado, sabemos que muitas pessoas ainda precisam de ajuda”, destacou.

O gerente de Marketing do Amazonas Shopping, André Santi, reforça que a meta é arrecadar o máximo de alimentos possível, para ampliar as possibilidades de ajuda às pessoas que precisam. “Escolhemos a moto como forma de homenagear os pais e também para incentivar os clientes a se unirem ao Amazonas Shopping nesta campanha solidária”, frisou.

*Com informações da assessoria