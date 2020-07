Incêndio destrói área de vegetação no bairro São Raimundo

A área do sinistro é conhecida como refúgio para usuário de drogas | Foto: Divulgação

Manaus- Um incêndio em uma área de mata próximo ao porto do São Raimundo deixou os moradores do bairro, na Zona Oeste de Manaus, assustados. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (30), na rua Sagrado Coração de Jesus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para conter as chamas. Entretanto, a equipe do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente chegou primeiro no local e atuou no combate ao fogo.

A área do sinistro é conhecida como refúgio para usuário de drogas e moradores de rua. No local, a informação era que criminosos tentaram queimar um cadáver que estava dentro de um saco plástico. A polícia não comentou o relato.

Um vídeo registrado por populares mostra as chamas próximo à pista que dá acesso ao porto. O fogo pode ter sido causado pela alta temperatura na capital, que acaba ocasionando incêndios naturais em meio à vegetação quente, situação corriqueira em Manaus, durante o verão amazônico.

