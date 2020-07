Adolescente morre afogado em lago no interior do Amazonas

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo (AM) - Um adolescente identificado como José Pedro Vieira de Souza, de apenas 13 anos, morreu afogado em um lago no ramal Lagoa Azul, localizado na Comunidade Morada do Sol, no Km 120, no município de Presidente Figueiredo (distante a 117 quilômetros de Manaus). O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (30).

De acordo com os policiais militares da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o jovem estava em um passeio da igreja e no momento quando foi brincar com o primo no lago, se desequilibrou e acabou caindo no rio.

“O primo e outras crianças foram pedir ajuda dos responsáveis, mas quando voltaram para o lago novamente, a criança já havia se afogado. As próprias pessoas do local tiraram o corpo do garoto da lagoa”, contou.

Uma guarnição militar do batalhão do município foi até o local para dar suporte e acionaram o Instituto Médico Legal (IML) para realizar a remoção do corpo para Manaus.

José foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a unidade hospitalar de Presidente Figueiredo, mas chegou no hospital morto.

Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo e foi encaminhado para a capital amazonense, onde será feito a autópsia para saber a real causa da morte.

