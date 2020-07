Palestras virtuais irão compor Semana de Aleitamento Materno do AM

Palestras fazem parte da Semana Estadual de Aleitamento Materno | Foto: Divulgação/Susam

Manaus - Uma série de seminários e palestras será realizada pela internet durante a Semana Estadual de Aleitamento Materno do Amazonas, que inicia na segunda-feira (3). A iniciativa faz parte do "Agosto Dourado", mês de incentivo ao aleitamento materno, que terá como tema “Apoiar a amamentação para um planeta mais saudável”.

Todo o conteúdo será transmitido durante a semana, das 9h às 11h, pelo canal da Secretaria de Estado da Saúde (Susam) no YouTube, pelos aplicativos Mano e Zoom e pelo Centro de Mídias.

Na segunda, a programação inicia com uma mesa-redonda e uma palestra com a coordenadora estadual da Saúde da Criança, Rhamilly Amud Karam, abordando o tema “Amamentação e sustentabilidade para um planeta saudável”.

Na terça-feira (4), acontece um seminário de amamentação com a participação de pediatras e especialistas do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) e Susam. Na primeira palestra, o especialista em Saúde e HIV do Unicef, Antônio Carlos Cabral, apresentará o tema “Atenção à saúde e nutrição na resposta humanitária”, abordando a necessidade de políticas públicas voltadas para atenção primária.

Em seguida é a vez da da psicóloga clínica e assessora materno-infantil da Susam, Katherine Benevides, apresentar a palestra “Crianças refugiadas: Como podemos protegê-las”, tema voltado para a saúde das estrangeiras que buscaram refúgio no Brasil. E, encerrando a programação do dia, a pediatra neonatologista e consultora em lactação, Brisa Rêgo Rocha, fará a palestra “A importância do acompanhamento do recém-nascido de baixo peso e amamentação”.

Na quarta-feira (5), a nutricionista e coordenadora de Alimentação e Nutrição da Susam, Joselina Castro, apresenta o tema “Alimentação complementar após a amamentação exclusiva”, e em seguida a coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Gisele Ane Bortolini, palestra sobre a importância da introdução de alimentos na primeira infância.

O dia terá ainda a palestra “Comportamento alimentar X Qualidade de vida na infância”, apresentado pela técnica em saúde da criança de Maceió (AL), Maely Nunes, e a palestra da coordenadora de nutrição da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Tânia Batista, com o tema “Manipulação e higiene dos alimentos no contexto atual”.

Na quinta-feira (6), haverá um seminário voltado para os bancos de leite humano. Durante o evento, as coordenadoras dos bancos de leite das maternidades Azilda Marreiro, Balbina Mestrinho e Ana Braga irão apresentar as atividades realizadas, etapas para coleta e entrega do leite doado e um panorama da amamentação nos tempos de Covid-19.

O enfermeiro e especialista em Saúde da Mulher, Adalberto Taketomi, participa do evento com a palestra “Apoio à mulher na amamentação para um planeta saudável”, e a enfermeira obstetra e representante da coordenação da Saúde da Criança e Adolescente da Semsa Manaus, Ivone Amazonas, palestra sobre “Proteção Legal do Aleitamento Materno”.

No dia 7 de agosto, último dia da programação, acontece a live “Desafios da Amamentação e Alimentação Saudável no contexto atual”, com a participação da enfermeira Rhamilly Amud Karam e a nutricionista Joselina Castro.

A campanha conta com a participação de pediatras, nutricionistas, especialistas em amamentação, representantes do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), Ministério da Saúde e das secretarias Municipal e Estadual de Saúde.

