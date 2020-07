Câmara Municipal de Manaus está no topo de ranking de transparência

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) manteve o primeiro lugar no ranking de transparência | Foto: Robervaldo Rocha - Dircom/CMM

Manaus- A Câmara Municipal de Manaus (CMM) manteve o primeiro lugar no ranking de transparência. Feito feito pelo Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) a CMM alcançou o índice de 70,6% de transparência com os gastos públicos, os dados avaliados são referentes à gestão do presidente Joelson Silva (Patriota).

O MPC-AM é o órgão responsável por acompanhar os órgãos públicos com relação à divulgação dos gastos do dinheiro público. Os 19 critérios de avaliação estão previstos na Lei 12.527/2011, conhecida como Lei da Transparência. Os critérios são divididos entre a matriz comum e específica.

Na matriz comum é verificado se o órgão possui um site oficial ou portal da transparência próprio, se divulga as informações institucionais, as receitas e despesas, os dados relacionados aos recursos humanos, pagamentos de diárias, licitações e contratos.

Na matriz específica, referente às atividades inerentes ao poder legislativo, é verificado se a instituição cumpre o que é exigido pela Lei como a obrigatoriedade que as Câmaras têm de divulgar as leis municipais, as cotas para o exercício da atividade parlamentar, as pautas e atas das sessões plenárias, entre outros.

