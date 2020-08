Kombi pega fogo e atinge outro veículo no Parque das Laranjeiras

Devido às altas chamas, um veículo modelo Palio que estava estacionado próximo também foi atingido e um poste foi danificado | Foto: Divulgação

Manaus - Um incêndio atingiu uma Kombi, na noite desta sexta-feira (31), na avenida Barão do Rio Branco, no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.



De acordo com informações de um dos passageiros que tem 47 anos de idade, a família é moradora do município de Careiro Castanho (distante 102 quilômetros da capital) e havia emprestado o veículo para fazer compras na capital.

"Estávamos trafegando pela via, quando percebemos que o fogo iniciou na parte traseira. Não deu tempo de nada, apenas saímos do veículo e ainda conseguimos salvar uma botija de gás vazia e uma bolsa. Perdemos R$ 1 mil em compras, uma bicicleta e o carro já era", lamentou

O veículo estava ocupado por cinco pessoas, dentre elas, uma criança de quatro anos. Devido às altas chamas, um veículo modelo Palio que estava estacionado próximo também foi atingido e um poste foi danificado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado e conteve as chamas. Houve retenção no fluxo do trânsito naquela área.





