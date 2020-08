Justiça determina reajuste em piso salarial de professores do AM

Decisão foi divulgada pelo MP-AM nesta sexta (31) | Foto: Divulgação/MP-AM

Manaus - A Justiça do Amazonas atendeu um pedido de liminar e determinou que a prefeitura de Nova Olinda do Norte conceda, em até 30 dias, um reajuste de 12,84% no piso salarial dos professores. Além disso, o município terá que restabelecer a gratificação de dobra de carga horária, suspensa com a pandemia. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (31).

As determinações atendem um pedido feito pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) em uma Ação Civil Pública (ACP). A decisão prevê ainda uma multa ao prefeito do município em caso de descumprimento.

Segundo o Ministério, uma denúncia apontou que os professores da rede municipal de Nova Olinda sofreram redução salarial de 50% ao terem perdido a gratificação por “carga dobrada”, com a justificativa da pandemia. Entretanto, a Prefeitura não teve perda de recursos recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).



Buscando solução extrajudicial para o problema, uma recomendação foi expedida à Prefeitura que, posteriormente, rechaçou sob a justificativa de que teria havido redução nos repasses do Fundeb, sendo "necessárias medidas para contenção de gastos".

No entanto, a justificativa foi desconstruída na Ação no MP que, por meio de documentos, mostrou que nos seis primeiros meses de 2020, o município de Nova Olinda do Norte recebeu mais de R$ 12, 2 milhões de recursos do Fundeb - uma média mensal de R$ 2 milhões.

