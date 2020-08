Mais de 85 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19 no Amazonas

Número de infectados no Amazonas é de mais de 100 mil | Foto: Rell Santos/Secom

Manaus - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulgou nesta sexta-feira (31), último dia do mês de julho, a recuperação de mais 680 amazonenses infectados com a Covi-19. Com isso, chega a 85.546 o número de pessoas que passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença.

Embora o número de recuperados seja alto, foram confirmados mais 800 casos da doença no Amazonas. Também foram confirmados mais 16 óbitos pela doença.

Dos 100.940 casos confirmados em todo o estado até a sexta-feira, 35.592 são de Manaus (35,26%) e 65.348 do interior (64,74%).

Além da capital, 61 municípios têm casos confirmados. São eles:

Coari (6.730); Parintins (3.416); Manacapuru (3.401); São Gabriel da Cachoeira (3.359); Tefé (3.196); Humaitá (2.252); Barcelos (2.106); Itacoatiara (1.971); Presidente Figueiredo (1.824); Tabatinga (1.667); Santa Isabel do Rio Negro (1.624); Iranduba (1.596); Lábrea (1.560); Benjamin Constant (1.525); Eirunepé (1.326); Maués (1.182); Autazes (1.157); Alvarães (1.148); Careiro (1.113); Santo Antônio do Içá (1.084); São Paulo de Olivença (1.033); Pauini (937);Tapauá (899); Boca do Acre (880); Manicoré (839); Carauari (835); Rio Preto da Eva (834); Atalaia do Norte (777); Guajará (770); Nova Olinda do Norte (759); Barreirinha (757); Fonte Boa (728); Anori (709); Urucurituba (660); Borba (656); Novo Aripuanã (651); Uarini (619); Itapiranga (555); Ipixuna (551); Tonantins (548); Beruri (547); Itamarati (509); Amaturá (506); Anamã (494); Nhamundá (489); Urucará (476); São Sebastião do Uatumã (448); Manaquiri (431); Juruá (416); Japurá (375); Maraã (373); Jutaí (316); Boa Vista do Ramos (291); Novo Airão (253); Canutama (239); Caapiranga (235); Silves (211); Codajás (188); Careiro da Várzea (130); Apuí (102) e Envira (85).

Entre os pacientes em Manaus, há o registro de 2.013 óbitos confirmados em decorrência do novo Coronavírus.

No interior, são 56 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.255 mortes. Veja a lista abaixo:

Manacapuru (136); Parintins (98); Coari (95); Tefé (83); Tabatinga (78); Humaitá (61); Itacoatiara (60); São Gabriel da Cachoeira (49); Iranduba (46); Benjamin Constant (35); Autazes (35); Maués (32); Barcelos (24); Nova Olinda do Norte (22); Borba (22); São Paulo de Olivença (22); Presidente Figueiredo (20); Santo Antônio do Içá (20); Lábrea (19); Fonte Boa (18); Manicoré (18); Jutaí (16); Careiro (16); Rio Preto da Eva (15); Tonantins (14); Alvarães (13); Manaquiri (12); Santa Isabel do Rio Negro (12); Anori (11); Boca do Acre (11); Novo Aripuanã (10); Barreirinha (9); Uarini (9); Guajará (9); Amaturá (8); Nhamundá (8); Beruri (7); Carauari (7); Itapiranga (6); Novo Airão (6); Urucará (6); Juruá (6); Tapauá (5); Silves (5); Caapiranga (5); Careiro da Várzea (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Urucurituba (4); Maraã (4); Itamarati (4); Eirunepé (4); Codajás (3); Boa Vista do Ramos (2); São Sebastião do Uatumã (2); Japurá (1). Permanecem sem óbitos registrados: Anamã, Apuí, Canutama, Ipixuna e Envira.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas não registra casos de Covid-19 na rede particular de ensino

Volta às aulas em Manaus divide opiniões de professores e pais