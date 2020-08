Mais 837 casos de Covid-19 são confirmados no AM

Mais 837 casos de Covid-19 foram confirmados no Amazonas nas últimas 24 horas | Foto: Reprodução

Manaus - Mais 837 casos de Covid-19 foram confirmados no Amazonas nas últimas 24 horas. O dado faz parte da edição nº 122 do Boletim Diário Covid-19, divulgado neste sábado (1º) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Com isso, o número total de infectados no estado chega a 101.777.

Dentre os casos confirmados nas últimas horas, 95 foram constatados por exame de biologia molecular RT-PCR que identifica o vírus no organismo entre o terceiro e o sexto dia de sintomas. Os outros 742 foram confirmados por testes rápidos que detectam os anticorpos, com data de oito a 60 dias ou mais das primeiras manifestações.

O boletim aponta ainda que 12.210 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas.

Mortes

Em relação às mortes, dez foram confirmadas em todo o estado. Seis delas ocorreram nas últimas 24 horas e quatro tiveram confirmação diagnóstica neste sábado. No total, 3.278 pessoas já morreram no Amazonas desde o início da pandemia de coronavírus.

Ainda segundo a FVS, a Prefeitura de Manaus registrou 27 sepultamentos e dois óbitos domiciliares até a sexta-feira (31).

Outros 25 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados. Dentre estes, 24 estão em investigação epidemiológica e um aguarda resultado laboratorial. Ao todo, 521 foram descartados para o novo coronavírus.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, 251 pacientes estão internados. Destes, 166 estão em leitos clínicos e 85 estão em UTIs.

Há ainda outros 75 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 51 estão em leitos clínicos e os outros 24 estão em UTIs.

*Com informações da assessoria

