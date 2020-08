Cursos on-line irão atender produtor rural durante a pandemia no AM

Objetivo do programa é oferecer assistência técnica aos produtores rurais | Foto: Divulgação/Sepror

Tefé (AM) - Neste sábado (1º), a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) lançou em Tefé - município a 523 km de Manaus - o "Canal Produzir Amazonas", com cursos livres 100% on-line, disponibilizando videoaulas de curta e/ou longa duração, com temas diversos voltados para o setor agropecuário.

O objetivo do programa é oferecer assistência técnica aos produtores rurais e conteúdos para atrair novos investidores para o setor primário do Amazonas. Os conteúdos do Canal Produzir Amazonas serão disponibilizados por meio de link no Youtube do Sistema Sepror, e compartilhado no site e redes sociais da secretaria.

“Com a pandemia do coronavírus, que prejudicou o andamento das capacitações presenciais e as telepresenciais realizadas por este órgão, e levando em consideração a tendência crescente no cenário de videoaulas, lives, videoconferências, cursos livres a distância e 100% on-line, a Sepror encontrou uma forma de minimizar os impactos causados pela pandemia, disponibilizando este canal”, informou o titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

*Com informações da assessoria

