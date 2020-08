UEA retoma atividades acadêmicas nesta segunda-feira (3)

Prédio da Reitoria da UEA, em Manaus | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) irá retomar as atividades acadêmicas a partir desta segunda-feira (3), ainda de forma não presencial. Por conta disso, foi divulgado uma programação para unidades em Manaus e no interior do estado, e o estudante precisa estar atento em relação aos horários e às plataformas que irão transmitir os conteúdos. Serviços também precisarão ser agendados.

As transmissões digitais ocorrerão de agosto a outubro de 2020, conforme o plano de retomada seguro das atividades acadêmicas. Mas a UEA também irá auxiliar aqueles que não tem um dispositivo eletrônico em casa.

"[O estudante] poderá procurar, de forma agendada, a sua unidade e ter acesso ao Plano de Estudo da sua disciplina e baixar as aulas gravadas no Google Drive, os textos e levá-los para casa”, explicou Kelly Christiane de Souza, pró-reitora de Ensino de Graduação da UEA.

Vale destacar que, em relação aos horários, os estudantes deverão assistir às aulas conforme o turno escolhido no ato da matrícula.

Somente a partir do dia 3 de outubro está prevista a retomada das atividades presenciais para as disciplinas práticas e de laboratório.

Interior



Todas as unidades da UEA no interior do Amazonas estão prontas para retomar as atividades acadêmicas também segunda-feira (3). Os conteúdos pedagógicos estarão disponíveis pelas plataformas do YouTube, IPTV, Google Meet e Whatsapp e, também, pelos e-mails individuais de cada estudante.

Coordenadores de cursos já estão com os seus calendários e programações organizadas por disciplina, com o material já distribuído para os grupos de Whatsapp dos estudantes.

“Caso o estudante precise se dirigir até uma unidade para fazer consultas na biblioteca ou acessar o laboratório de informática, as unidades trabalharão com o serviço de agendamento para evitar aglomerações”, disse Samara Menezes, pró-reitora de Interiorização (Proint/UEA).

A pró-reitora ressalta que, em caso de dificuldade para acessar os conteúdos pedagógicos, o estudante deverá, imediatamente, relatar a situação para os coordenadores de curso e gerentes dos Centros e Núcleos. Na oportunidade, a Proint e os coordenadores dos cursos serão acionados para tentar solucionar qualquer problema no menor tempo possível.

Trancamento de matrícula

O período de solicitação de trancamento de matrícula (total ou parcial) do período letivo 2020/1 será nos dias 4 e 5 de agosto para cursos de graduação de oferta regular, exceto para ingressantes. O trancamento não acarretará prejuízo ao estudante.

Bibliotecas



As bibliotecas da UEA voltarão a funcionar na segunda, por agendamento prévio, para empréstimo de livros e devoluções. O processo deverá ser feito através do e-mail exclusivo da biblioteca escolhida.

Serviços como emissão de "nada consta", treinamentos de pesquisa em bases de dados, repositório institucional e ficha catalográfica continuam sendo oferecidos por e-mail.

Para visualizar o catálogo, verificar a disponibilidade do livro desejado e a biblioteca onde está o material, é necessário acessar o link http://biblioteca.uea.edu.br/biblioteca/index.php e, posteriormente, enviar um e-mail para a biblioteca com os seguintes dados: nome completo, número de matrícula, títulos dos livros, número de chamada dos livros, edição, volume e o melhor turno para retirada.

Após a solicitação, um e-mail de confirmação será enviado ao estudante. É necessário utilizar o seu e-mail institucional e apresentar um documento oficial com foto, no ato da retirada.

Protocolo/Secretaria Geral



O atendimento do protocolo para o público externo está sendo realizado das 9h às 14h, de segunda a sexta-feira, na sede da Reitoria da UEA, localizada na Avenida Djalma Batista, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital. Para os estudantes, o atendimento será realizado exclusivamente nos protocolos das unidades acadêmicas.

Já os serviços da Secretaria Geral estão sendo realizados via protocolo ou pelo e-mail [email protected]

Laboratórios



A partir da retomada das atividades presenciais, previstas para 3 de outubro, os laboratórios deverão estabelecer seu protocolo específico de uso de equipamento de proteção individual (EPI), bem como a adoção de medidas de proteção individual e coletiva, apontadas no Plano de Retomada Segura das Atividades Acadêmicas e Administrativas da UEA.

Endereços eletrônicos

Veja abaixo o endereço eletrônico de cada área de ensino da UEA:

Escola Superior de Ciências da Saúde - [email protected]

Escola Superior de Artes e Turismo - [email protected]

Escola Superior de Ciências Sociais - [email protected]

Escola Superior de Tecnologia - [email protected]

Biblioteca do Mestrado Direito Ambiental - [email protected]

Escola Normal Superior - [email protected]

Centro de Estudos Superiores de Tefé - [email protected]

Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara - [email protected]

Centro de Estudos Superiores de Parintins - [email protected]

Centro de Estudos Superiores de Tabatinga - [email protected]

