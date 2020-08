Menos de 1% dos professores aprovaram indicativo de greve, diz Seduc

Retorno das aulas começa no dia 10 de agosto | Foto: Divulgação/Seduc

Manaus - A Secretaria de Estadual de Educação e Desporto (Seduc) informou neste domingo (2) que menos de 1% dos docentes da rede estadual aprovaram o indicativo de greve anunciado pelo Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom/Sindical). A pasta ressaltou que 9.190 professores trabalham na rede de ensino, mas somente 26 participaram da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o indicativo, realizada no último sábado (1º) .



Uma pesquisa feita pela Seduc apontou que 67,5 mil pessoas são favoráveis ao retorno das aulas na rede estadual, marcado para o próximo dia 10 de agosto. Ao todo, o estudo ouviu 82 mil pais ou responsáveis por alunos em todo o estado.

A maioria dos entrevistados, 82%, optou pelo retorno a sala de aula de forma híbrida, como é a proposta do secretário de Educação, Luis Fabian. Mesmo assim, a Asprom/Sindical é contra a retomada das aulas anunciada pela Seduc.

Os sindicalistas marcaram para quarta-feira (5) uma nova assembleia para deflagrar a greve. Em nota, a Seduc informou que manteve reuniões com representantes da Asprom e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) para apresentar o plano de retorno gradual.

Segundo a Seduc, o retorno às aulas presenciais será de maneira gradativa e escalonada em 123 escolas da capital, totalizando cerca de 110 mil alunos. Os primeiros a retornarem, no dia 10 de agosto, são os estudantes do Ensino Médio regular e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No dia 24 de agosto, retornam os alunos do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais). Ainda não há previsão para retorno das aulas no interior do estado.

A Seduc informou ainda que 85% das escolas da rede pública estadual já estão com as estruturas de prevenção finalizadas. A Secretaria garante que até o início das aulas, 100% das escolas estarão com os espaços adequados, de acordo com os protocolos da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), que fará vigilância ativa nas unidades de ensino.

