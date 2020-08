Mulher morre após carro bater em lixeira de concreto no Amazonas

Duas vítimas não usavam cinto de segurança e foram arremessadas contra o pára-brisas | Foto: Divulgação

Humaitá (AM) - Uma jovem identificada como Thayara Oliver, de 19 anos, morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na noite deste sábado (1°), no município de Humaitá (distante a 698 quilômetros de Manaus).

Todas as vítimas são mulheres e estavam em um carro modelo Palio trafegando em uma rua do bairro de São José. Em determinado momento, a condutora perdeu o controle do veículo, invadiu a calçada e acabou batendo em uma lixeira de concreto.

A motorista e a passageira da frente se machucaram, mas estavam usando cinto de segurança e tiveram apenas ferimentos leves.

As duas mulheres que estavam no banco de trás estavam sem o cinto e foram arremessadas contra o pára-brisas. Uma das vítimas morreu na hora.

A outra foi levada para o hospital Hospital Regional de Humaitá, em estado grave. As causas do acidente estão sendo investigadas.

