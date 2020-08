Câmara Municipal lamenta morte de jornalista em Manaus

Jornalista José Antônio Rodrigues morreu após ser atropelado | Foto: Divulgação/CMM

Manaus - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) divulgou uma nota de pesar neste sábado (1º), após a morte do jornalista e funcionário da CMM, José Antônio dos Santos Rodrigues, de 67 anos. Ele morreu depois de ser atropelado em na Avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-Sul da capital, na tarde deste sábado (1º).

Natural do Paraná, Antônio Rodrigues chegou em Manaus em 1983 e, desde 1985 trabalha na Câmara Municipal. Ele era casado com a senhora Maria Edith Araújo Rodrigues e teve duas filhas, Natasha e Natália. O jornalista também era avô de dois garotos, de 5 e 10 anos.

Na nota, o presidente da Câmara - Joelson Silva (Patriota) - afirmou que o ex-funcionário não será "esquecido".

"Estamos muito triste com essa notícia. Rodrigues era daqueles funcionários que ninguém esquece. Sempre com um sorriso no rosto, profissional dedicado e querido. Vai fazer muita falta”, comentou.

“Vou sentir muita falta dele. Era um ser humano ímpar. Gentil, educado, cativante e excelente jornalista. Trabalhamos juntos há muitos anos”, contou o fotógrafo Robervaldo Rocha.

Nas redes sociais, funcionários da CMM e jornalistas de diversos veículos de comunicação manifestaram sentimentos de pesar e solidariedade à família de Rodrigues.

O corpo do jornalista está sendo velado no Memorial da Câmara Municipal de Manaus - com acesso limitado de pessoas - respeitando o distanciamento de pelo menos dois metros entre elas, assim como uso de máscara e álcool em gel.

*Com informações da assessoria

