Oitizeiros do Centro de Manaus passam por ações de poda

Ações têm o objetivo de melhorar o estado fitossanitário das árvores | Foto: Divulgação/Semmas

Manaus - O trabalho de manejo da arborização urbana prossegue na área do Centro de Manaus, com ações de poda de rebaixamento de copa para equilíbrio das árvores e afastamento da rede elétrica. No último sábado (1°), equipes da Eletrobras Amazonas Energia trabalharam num trecho da Rua Ferreira Pena, com o serviço realizado inicialmente em 15 oitizeiros.

As ações têm o objetivo de melhorar o estado fitossanitário das árvores, evitando os confrontos dos galhos com a rede elétrica, além da desobstrução de equipamentos de iluminação pública e sinalização.

O manejo terá prosseguimento na via no próximo sábado (8). De acordo com a Divisão de Monitoramento e Manejo da Arborização Urbana (DMAU), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), operações de manejo da arborização do Centro são realizadas desde o início do mês de julho.

"O trabalho é cíclico e feito a partir de diagnósticos realizados na arborização urbana, além das demandas externas feitas à secretaria tanto pela concessionária de energia elétrica, quanto por meio dos canais de comunicação do órgãos", afirmou Lucas Ourique, chefe da DMAU.

Na Avenida Epaminondas, também no Centro, o serviço realizado no primeiro final de semana de julho - com o objetivo de promover o reequilíbrio das árvores e a melhoria da iluminação pública - atingiu 23 árvores da espécie oitizeiro.

