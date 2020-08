Aleam apresenta balanço do primeiro semestre de 2020 no AM

Dados são referentes ao primeiro meses de 2020 | Foto: Joel Arthus

Manaus - Com o fim do primeiro semestre de 2020, a Gerência de Apoio às Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa do Amazonas (GACT/Aleam) divulgou um balanço de todas as atividades durante os primeiros meses da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Um dos itens compilados pelo relatório demonstra a atuação das Comissões Técnicas Permanentes da Aleam.

As comissões técnicas realizaram 255 reuniões, 109 visitas técnicas, sete audiências públicas presenciais e quatro audiências públicas virtuais. O relatório da GACT também registrou a realização de 40 eventos, sendo 33 presenciais e sete virtuais; os técnicos das Comissões também participaram de 65 eventos presenciais e 42 virtuais.

No segmento de defesa dos direitos do cidadão, especificamente do consumidor, atua a Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Aleam. A CDC contabilizou 635 reclamações de consumidores que buscaram ajuda para resolver problemas a produtos ou serviços.

Deste número, segundo a Comissão, 500 foram referentes a reajuste abusivo de preços; o restante, 135 reclamações, estão relacionadas a prestação de serviços de energia elétrica e água. Para combater essas práticas, a CDC realizou 17 visitas técnicas, realizou quatro eventos e participou virtualmente de uma.

Dentre os dados do relatório da GACT, destaca-se, por exemplo a atuação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), que possui grande importância no âmbito do Legislativo. A CCJR recebeu 241 proposições, tendo emitido 76 pareceres favoráveis e 23 contrários. Aguardam análise 142 projetos.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), segundo o GACT, recebeu 72 proposições, destas, 38 foram aceitas, uma recebeu parecer contrário e 33 estão pendentes de análise. Esta Comissão atua também na defesa dos direitos dos contribuintes.

*Com informações da assessoria

