Sesc AM retoma serviços odontológicos nesta segunda-feira (3)

Atendimentos odontológicos serão retomados nesta segunda-feira (3) | Foto: Divulgação

Manaus - Os atendimentos realizados nas duas clínicas odontológicas do Serviço Social do Comércio no Amazonas (Sesc AM) serão retomados a partir desta segunda-feira (3). As atividades haviam sido paralisadas em março devido a pandemia do novo coronavírus.

Em julho, apenas pacientes de urgência e emergência foram atendidos. Agora, as clínicas no situadas no Centro e no balneário do Sesc atenderão os novos clientes com serviços de clínica geral (procedimentos estéticos e preventivos, restaurações, limpeza e aplicação de flúor), estética/clareamento, odontopediatria, endodontia (canal), cirurgia oral (exodontia).

Os interessados nos serviços precisam ter o Cartão Sesc, que pode ser adquirido nas centrais de atendimento. Após a emissão do documento, o paciente pode agendar o atendimento.

Mais informações são obtidas nos telefones (92) 2126-6758 / 98418-9503 / 3238-5116 / 98127-4125.

*Com informações da assessoria

