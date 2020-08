Sargento da PM morre após sofrer acidente de moto em Manaus

Moto conduzida pelo sargento ficou destruída | Foto: Reprodução

Manaus - Um sargento da Polícia Militar do Amazonas morreu na tarde deste domingo (2) após sofrer um acidente de moto no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. Segundo populares, Silvino Catachuma Freitas, de 52 anos, não usava capacete no momento do acidente.

O acidente ocorreu na Rua Ernesto Costa, por volta das 17h. O primeiro sargento conduzia uma motocicleta de cor vermelha e, ao fazer uma curva, acabou batendo em um carro. Testemunhas relataram que o condutor do carro fugiu do local após a batida.

Freitas chegou a ser socorrido e foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, também Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a PM informou que o primeiro sargento fazia parte da Diretoria de Pessoal Inativo (DPI) e que "se solidariza com os familiares e amigos" da vítima.

