Mais de 12 mil pessoas com Covid-19 estão em isolamento no AM

FVS-AM divulgou novo boletim neste domingo (2) | Foto: Divulgação

Manaus - Dados divulgados neste domingo (2) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) apontam que 12.254 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento em todo o Amazonas. No estado já são 102.124 infectados.

Somente neste domingo, foram confirmados mais 347 casos da doença e mais cinco óbitos. Dois deles ocorreram nas últimas 24 horas e outros três tiveram confirmação diagnóstica, aumentando para 3.283 o total de mortes.

Ainda segundo o boletim da FVS, 298 pessoas se recuperaram da doença nas últimas 24 horas, chegando a 86,5 mil o número recuperados.

Atualmente, 102.124 casos foram confirmados no Amazonas. Destes, 36.030 são de Manaus (35,28%) e 66.094 do interior do estado (64,72%). Além da capital, outros 61 municípios têm casos confirmados.

Em relação às mortes, na capital, 2.019 óbitos já foram confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, o índice chega a 1.264.

*Com informações da assessoria

