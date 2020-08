Bombeiros registram 30 ocorrências no fim de semana em Manaus

| Foto: divulgação

Manaus- Bombeiros tiveram 30 ocorrências durante o fim de semana em Manaus. Entre os atendimentos, por meio do Disque-Emergência 193, foram contabilizados 15 incêndios, oito controles de insetos, dois acidentes de trânsito, dois resgates de animais, um resgate de cadáver, um resgate de local elevado e um afogamento.

Um dos incêndios em vegetação ocorreu na rua Colibri, bairro Coroado 3, zona leste, por volta de 18h26 da última sexta-feira (31). A equipe do 1º Batalhão de Incêndio (BI) controlou as chamas no lixo em uma área de 450m². No combate, foram utilizados 4.500 litros de água.

Entre as ocorrências de acidentes de trânsito, uma foi no município de Iranduba e a outra ocorreu na capital, às 23h50 do sábado (1º), na avenida Tefé, bairro Japiim, próximo à Faculdade Nilton Lins. O acidente envolveu um automóvel modelo Classic, de cor prata, onde estavam cinco pessoas, e um outro carro modelo Onix, de cor branca, pertencente a um motorista de aplicativo. A equipe da Auto Bomba Tanque (ABT-31), do posto central, retirou a vítima que estava presa no Classic e a entregou aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que também estava no local.

Quanto aos atendimentos de Busca, Resgate e Salvamento, os bombeiros militares realizaram oito controles de insetos, nos bairros São José, Parque Dez, São Raimundo e Flores. Foi realizado também o resgate de um tamanduá na avenida do Samba, bairro Alvorada, no último sábado (31), às 0h04. A equipe de bombeiros militares do Batalhão de Bombeiros Especial (BBE) resgatou o animal e o encaminhou para a Polícia Ambiental.

