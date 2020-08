11 armas brancas foram encontradas durante revista de prisão

Nesta segunda-feira (3), policiais militares do 11°BPM, realizaram buscas de materiais ilícitos na Unidade Prisional de Parintins | Foto: Divulgação

Parintins (AM) – Nesta segunda-feira (3), policiais militares do 11°BPM, realizaram buscas de materiais ilícitos na Unidade Prisional de Parintins, localizada na avenida Nações Unidas área Central do município (distante 369Km de Manaus).

A operação foi a comando do 1° Tenente PM S Andrade, foi realizada com a atuação de (17) policiais militares entre Força Tática e o Grupamento Canil Tupinambarana que contou com dois cães Ronda da raça Pastor Belga Malinoes, Champ da raça Labrador e Ayra da raça Rastreador Brasileiro.

A operação resultou na apreensão de 03 celulares, 06 carregadores de celular, cachimbo, 11 armas brancas faca, chave de fenda, navalha, agulhas entre outros e uma trouxinha supostamente de maconha tipo skank.

Após operação do 11° Batalhão Tupinambarana a Unidade Prisional de Parintins ficou com a segurança interna e externa preservada.

