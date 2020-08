Resultado do concurso ‘Meu Robô na Pandemia da Covid-19" sai no dia 4

O concurso visa promover a educação ambiental e estimular a coleta seletiva | Foto: Divulgação / Semed

Manaus- Resultado do concurso “Meu Robô na Pandemia da Covid-19”, terá a divulgação do resultado na terça-feira (4) a partir das 14h, por meio de aplicativo de conversa. Alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental de 11 escolas da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Oeste participaram da ação, no período de 11 de maio a 17 de julho, com um total de 44 vídeos temáticos, que estão disponíveis no YouTube ( https://bit.ly/2PhXNAd ).

O concurso visa promover a educação ambiental e estimular a coleta seletiva, despertando no aluno a consciência ecológica e auxiliando no desenvolvimento cognitivo. A construção do robô de sucata poderá auxiliar de forma positiva o processo de ensino-aprendizagem. Os alunos do 3º ao 5º ano produziram vídeos com o passo a passo da construção do robô de sucata.

Os alunos em primeiro lugar vão receber uma medalha, estojo personalizado e um kit escolar. Já o segundo e terceiro lugar, serão contemplados com uma medalha e um estojo. A avaliação é realizada por formadores da Gerência de Tecnologia Educacional (GTE) da Semed, assessores pedagógicos da DDZ Oeste, técnicos do Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e coordenadores de telecentros das DDZs Sul, Centro-Sul e Leste II.

A premiação dos alunos destaques do concurso será realizada no dia 13 de agosto, às 9h, no auditório da DDZ Oeste, bairro Alvorada, e seguirá todas as recomendações dos órgãos de saúde para a prevenção ao novo coronavírus.

*Com informações da assessoria

