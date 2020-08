Idoso é encontrado morto no rio Purus após desaparecer por mais de 24h

| Foto: Reprodução

Pauini- Luiz Feliciano da Conceição de 82 anos, sofreu um mal súbito enquanto pilotava um pequeno barco no Rio Purus nas proximidades do município de Pauini a pouco mais de 946 mil quilômetros de distância de Manaus. Desaparecido desde sábado (1), o corpo foi encontrado apenas na madrugada de domingo (2) pela equipe do Corpo de Bombeiros e por Policiais Militares da região.

Quem atendeu a ocorrência foram os policiais da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), acionados por familiares da vítima. Segundo informações da polícia, após passar mal, a vítima teria caído no rio e desaparecido de vista. De acordo com as características do caso, as autoridades policiais suspeitam que o homem tenha sofrido um mal súbito, devido o corpo não possuir ferimentos, nem marcas de violência.

O investigador de polícia e gestor da unidade policial, André Sergey, em entrevista à imprensa explicou que as equipes policiais se mobilizaram para realizar buscas de resgate assim que foram acionadas para o resgate. A ação da polícia foi primordial para que a família consiga se despedir do ente querido.

“Após intensas averiguações na área do fato, nós conseguimos resgatar o corpo do idoso. Ainda durante a operação, nós constatamos que a vítima conduzia a embarcação sozinha e, segundo diligências preliminares, teria caído no rio depois que sofreu um mal súbito”, explicou Sergey.

Desfecho

Após as equipes encontrarem o corpo do piloto sem vida, a vítima e a embarcação de pequeno porte foram encaminhados para a sede da cidade. Em Pauini, o caso corpo e o barco devem passar por procedimentos cabíveis nessa situação, para investigar bem como confirmar a causa da morte.

