Corpo de Bombeiros combateu oito incêndios somente nesta segunda (3)

Manaus - Oito ocorrências de incêndio foram registradas pelo Corpo de Bombeiros somente nesta segunda-feira (3) em diferentes pontos de Manaus. De acordo com a corporação, a maioria envolveu incêndio em vegetação urbana, devido a temperatura elevada na capital e a baixa umidade do ar - comum neste período do ano.

Um dos casos de incêndio em vegetação ocorreu por volta das 15h na Rua Profª Olga de Melo, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Foram gastos 12 mil litros de água para extinção das chamas.

Por volta das 18h45, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio em veículo tipo van na Rua Gurupi, bairro da Paz, zona Centro-Oeste da capital. Apesar da atuação, o veículo teve perda total.

Já no fim da noite desta segunda, por volta das 22h, outra ocorrência. Desta vez, o chamado foi para uma empresa de pneus localizada na Avenida Puraquequara, bairro Distrito Industrial II, na Zona Leste. Foram deslocadas três viaturas e utilizados cinco mil litros de água para debelar o fogo.

Novos casos

Nesta terça-feira (4), outro incêndio em veículo foi registrado. O caso ocorreu por volta das 8h50 na Avenida Abiurana, no bairro Mauazinho, Zona Leste da capital.

