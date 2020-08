Atriz Maria Paula diz que Chico Xavier previu seu futuro

Maria Paula foi entrevistada no programa Conversa com Bial | Foto: Reprodução

Brasil - Durante uma entrevista no programa "Conversa com Bial", a atriz e escritora Maria Paula relatou uma história curiosa de sua infância. Ela afirma que o médium Chico Xavier previu o sucesso de sua carreira artística quando ela ainda era um bebê.

De acordo com a ex-Casseta e Planeta, ela e a mãe estavam na cidade de Uberlândia quando, por acaso, encontraram Chico Xavier.

"Ele estava com um grupo de pessoas, mas, de repente, veio na direção da minha mãe que estava comigo no colo. Sem nunca terem se visto, ele a chamou pelo nome e disse que estava muito feliz de vê-la na cidade. E disse mais: 'Maria Paula (passando a mão na minha cabeça) será muito conhecida e que trará muita alegria para os brasileiros'", comentou ela sobre essa premonição, que acabou acontecendo.

Atualmente, Maria Paula foi nomeada Embaixadora da Paz pelo governo do Distrito Federal. Questionada, ela afirmou que sua empatia com o público é resultado do sucesso do programa Casseta e Planeta.

"Sou uma ativista que prega a cultura da paz (...) Isso vem desde a época do Casseta e Planeta. Toda terça eu entrava nas casas das pessoas pra trazer um sorriso. Esse vínculo que o povo brasileiro tem comigo me proporciona chegar de uma forma diferente em qualquer pessoa. Sempre sou recebida”, disse.

A atriz mora em Brasília com os dois filhos, Maria Luiza e Felipe, e namora o mestre de Kung Fu, Leo Iamamura.

Leia mais: