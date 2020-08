'Só voltem com respostas', ordena Wilson Lima sobre PMs mortos no AM

A declaração foi feita durante a iniguração da Base Arpão no Iranduba | Foto: Bruna Oliveira

Manaus – O governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, declarou que enviou o coronel Ayrton Norte ao município de Nova Olinda do Norte, onde dois policiais foram mortos, com a determinação: “Só voltem a Manaus com uma reposta efetiva sobre o que aconteceu”.

A declaração foi feita, na manhã desta terça-feira (4), durante a inauguração da base Arpão, a primeira base fluvial da Amazônia Legal no âmbito da Operação Hórus.

O ataque ocorreu, na segunda-feira (3), durante uma ação rio Abacaxi. Dois policiais morreram e outros dois ficaram feridos.



Wilson Lima estava emocionado quando comentou sobre a morte dos policiais. "Cumpriram de forma honrosa e aguerrida. Lamentamos o que aconteceu. Daremos uma resposta dura sobre esse crime contra os nossos policiais do Amazonas", disse de forma enfática.

A base Arpão, segundo ele, contribuirá efetivamente contra o tráfico nos rios amazônicos com ações de piratas e em combate à criminalidade no âmbito internacional.

“A gente acompanha a dificuldade que é fazer segurança pública. Cerca de 80% dos crimes que acontecem estão relacionadas ao tráfico de drogas”, disse.

Nota

A Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (Appbmam) emitiu nota de pesar pela morte dos policiais militares.

"Esta entidade expressa suas condolências à família e amigos neste momento de dor e lamenta a perda de mais um irmão de farda, exigimos que medidas sejam tomadas pelas autoridades policiais e o sistema judiciário, que se faça justiça".

