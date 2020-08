300 kg de sementes são entregues a agricultores do AM

Sementes foram entregues a agricultores do interior | Foto: Divulgação/Idam

Careiro da Várzea (AM) - Agricultores receberam 300 quilos de sementes de milho durante uma ação realizada no fim de julho pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam). Além da entrega dos insumos, também foi realizado o cadastro de 11 agricultores no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA-2020/2021), da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

Ao todo, 38 agricultores familiares - de cinco comunidades - foram beneficiadas pelo projeto do Idam para cadeia produtiva do milho e feijão e outros 11 produtores de culturas agrícolas de duas comunidades rurais. Segundo Alcelene Salerno, gerente do Instituto em Careiro da Várzea, as entregas das sementes são para produção de milho verde (espiga) e são da variedade BRS 4157.

"Com esse incentivo, a estimativa é que sejam produzidas cerca de 60 mil espigas com uma produtividade de 4 mil unidades por hectare. Esse projeto do Idam é para incentivar o aumento da produção, e a expectativa é que o município disponha de uma área plantada de 240 hectares e uma produção média de 960 mil espigas nesta safra", destacou.

Alcelene afirma que o plantio de milho para produção de grãos também está sendo incentivado na região. A ideia é produzir o milho para ser utilizado na alimentação do rebanho bovino e bubalino do próprio município.

Além disso, a mecanização agrícola precisa ser adotada para que os trabalhos de aração, adubação e plantio sejam realizados com rapidez e eficiência.

A entrega de sementes foi realizada nas comunidades São Lázaro/Costa do Curuçá, São Francisco/Curarizinho e Monte das Oliveiras/Curuçá. Já as assinaturas de cadastros para participação no PAA foram nas comunidades Divino Espírito Santo do Curari Grande e São Lázaro da Costa do Curuçá.

Na localidade, os agricultores que cultivam couve, coentro, jambu, feijão de metro, cebolinha, pepino, alface, melancia, milho verde, abobrinha, batata-doce e jerimum pretendem comercializar toda a produção para o PAA.

Recentemente, o município recebeu uma plantadeira de três linhas, cedida pelo Idam, que irá beneficiar 12 agricultores da localidade do Cambixe. Esses agricultores irão iniciar o plantio de milho em grão e verde neste mês de agosto, em uma área de 100 hectares com estimativa de produção de 300 toneladas de grãos por safra.

