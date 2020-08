‘Aula em Casa’ ganha programação especial a partir desta sexta (7)

Os alunos da rede pública estadual do Amazonas contarão com nova programação educativa, a partir de sexta-feira (07), na grade do “Aula em Casa” | Foto: Cleudilon Passarinho

Manaus- Os alunos da rede pública estadual do Amazonas contarão com nova programação educativa, a partir de sexta-feira (07), na grade do “Aula em Casa”. Todas as sextas-feiras, sempre às 8h, nos canais 2.2, 2.3 e 2.4 da TV Encontro das Águas, estarão disponíveis conteúdos do projeto “Vamos Aprender”. Além das transmissões por tevê aberta, a novidade poderá ser conferida também na plataforma Saber+, no link www.sabermais.am.gov.br .

A ação visa minimizar os impactos da pandemia na educação pública do Amazonas, oferecendo aos estudantes alternativas de aprendizagem não-presencial.

De acordo com o presidente da Undime, Luiz Miguel Martins Garcia, a iniciativa é uma maneira de criar momentos para que as crianças tenham uma rotina e continuem sendo estimuladas a aprender: “Essa é uma estratégia que os municípios podem adotar neste momento que estamos vivendo, no qual as aulas estão suspensas em função da pandemia. A televisão tem um potencial muito grande: nas cidades maiores, sabemos a força que tem e, nas menores, muitas vezes é o veículo mais utilizado”.

Programação – O “Vamos Aprender” disponibiliza, gratuitamente, programas educativos para redes de ensino com conteúdo dirigido a estudantes de todas as etapas da educação básica: Educação Infantil e ensinos Fundamental (anos iniciais e finais) e Médio.

No total, são 320 programas pedagógicos disponíveis, que envolvem desde vídeos interativos, com conteúdo didático e exercícios, até textos e orientações. Todas as áreas de conhecimento são contempladas pelo conteúdo.

A programação do projeto na grade do “Aula em Casa” terá duração de 5 horas diárias, divididas por etapas da educação básica. Ela já está disponível no site da Secretaria de Educação, no link www.educacao.am.gov.br/aula-em-casa .

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Professores iniciam preparação para volta às aulas em Manaus

SENAI Amazonas retoma atividades presenciais no dia 3 de agosto

Congresso sobre educação falará sobre novas formas de ensinar