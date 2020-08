Você viu 'Dom Joaquim'? Família busca pelo filhote da raça weimaraner

Dom Joaquim é grande, mas tem apenas 11 meses de vida | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - O cachorrinho Dom Joaquim da raça weimaraner fugiu após roer e acabar puindo a tela de proteção do lar onde vive com a família Freire. Os tutores estão aflitos procurando o animal pelo bairro, afinal o cachorrinho mora com a família há 11 meses, desde quando nasceu. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (4), nas proximidades da Avenida Jacira Reis, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

A jornalista Luciana Freire contou ao EM TEMPO que o cão, apesar de ser de grande porte, é dócil e adora brincar. De acordo com os relatos dos vizinhos, Dom fugiu e estava visivelmente agitado e perdido. Com isso, os donos descartaram a hipótese de roubo.

“O tamanho dele assusta, mas ele é um brincalhão. Nós o adoramos. Eu e minha família já procuramos no bairro inteiro e não encontramos. Estamos buscando qualquer informação sobre ele. Temo pela segurança, porque ele é grande, porém, é um filhote. Por favor, se alguém tiver notícias de Dom, entre em contato conosco”, disse Luciana, em lágrimas.

Características

Dom é marrom, tem os olhos claros que lembram a cor de mel, é um animal de porte grande e, mesmo sendo um filhote, tem aproximadamente 80 centímetros de altura quando sentado. Ele possui uma das patas traseiras menor que a outra e na hora da fuga estava com um coleira da cor laranja.

Contato com a família

Quem tiver informações sobre Dom, entre em contato com os Freires pelos telefones: (92) 98482-6181 ou (21) 98094-1294.

