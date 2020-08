Lei Maria da Penha tem mais de 3,5 mil inquéritos no primeiro semestre

A lei Maria da Penha teve registrado 3.655 Inquéritos Policiais (IPL), no primeiro semestre deste ano | Foto: Alailson Santos/PC-AM

Manaus- A lei Maria da Penha teve registrado 3.655 Inquéritos Policiais (IPL), no primeiro semestre deste ano. As Delegacias Especializadas em Crimes contra a Mulher (DECCMs) efetuaram também, nesse mesmo período, 253 prisões em flagrante e em cumprimento a mandados. Entre os crimes mais registrados estão injúria, ameaça e lesão corporal.

Atualmente, Manaus conta com três DECCMs, localizadas nas zonas centro-sul, sul e norte/leste, coordenadas, respectivamente, pelas delegadas titulares Acácia Pacheco, Ivone Azevedo e Wagna Costa.

De acordo com a delegada Acácia Pacheco, a violência doméstica e familiar é somente uma das formas de violência contra a mulher. Segundo ela, essa forma de violência não se enquadra apenas nas agressões realizadas dentro da casa da vítima, mas em qualquer local, contanto que tenha sido ocasionada por uma relação de convivência familiar ou afeto entre o agressor e a vítima.

Em relação aos perfis das vítimas, a delegada Wagna Costa, titular da DECCM das zonas norte/leste, comenta que naquela área da cidade há uma grande demanda de casos de violência doméstica. Ela informa que a peculiaridade está no perfil das vítimas, que geralmente são mais humildes, razão pela qual, além do serviço policial, também é agregado um atendimento assistencial a elas, por parte da equipe.

Denúncias – As mulheres podem formalizar denúncias ligando para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher, por meio do qual as vítimas de violência serão ouvidas e acolhidas. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes. Ou também podem formalizar a denúncia por meio do número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

