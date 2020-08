Escolas vão informar sobre o revezamento dos alunos na volta às aulas

Os alunos que irão compor os blocos A e B no revezamento das atividades presenciais da rede pública estadual, em Manaus, serão definidos pela própria escola em que o estudante está matriculado | Foto: Tácio Melo/Secom

Manaus- Os alunos que irão compor os blocos A e B no revezamento das atividades presenciais da rede pública estadual, em Manaus, serão definidos pela própria escola em que o estudante está matriculado. O retorno às aulas presenciais nas unidades da capital inicia na segunda-feira (10), com os alunos do Ensino Médio e da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Nos próximos dias, gestores, coordenadores e professores deverão entrar em contato com os pais dos estudantes, via ligação telefônica ou mensagem de WhatsApp, para informá-los sobre o grupo em que seus filhos estarão. A secretaria reforça que, caso o responsável não seja contatado por algum integrante da equipe escolar, ele deve falar diretamente com a unidade de ensino. Os números para contato estão disponíveis no site da pasta, no endereço www.educacao.am.gov.br .

De acordo com o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa, todas as turmas serão divididas em blocos A e B, frequentando as escolas de maneira intercalada. “Às segundas e quartas-feiras, o bloco A assiste às aulas presenciais, e às terças e quintas-feiras, será a vez do bloco B. As sextas-feiras serão destinadas aos professores, para planejamento de conteúdos”, afirmou Luis Fabian.

Retorno gradual – A volta às aulas presenciais da rede pública estadual de ensino do estado será de maneira gradativa e escalonada, inicialmente em 123 escolas da capital, totalizando cerca de 110 mil alunos.

Os primeiros a retornarem, no dia 10 de agosto, são os estudantes do Ensino Médio regular e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). No dia 24 de agosto, retornam os alunos do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais). Ainda não há previsão para retorno das aulas no interior.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

SESI AM anuncia 400 vagas gratuitas para Educação de Jovens e Adultos

Saiba o que muda no retorno das aulas presenciais em Manaus