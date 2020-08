Familiares e amigos dão adeus aos policiais mortos em confronto no AM

A cerimônia foi reservada a amigos e familiares | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Em uma cerimonia reservada para amigos e familiares, o velório dos policiais militares mortos, em um confronto com traficantes no interior do Amazonas, iniciou por volta das 18h30 desta terça-feira (4). A despedida acontece no oratório do Comando Geral da Polícia Militar , no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

O sargento Manoel Wagner Silva Souza e o cabo Marcio Carlos de Souza, ambos do efetivo da Companhia de Operações Especiais (COE) , morreram na segunda (3) durante um intenso conflito no rio Abacaxis, em Nova Olinda do Norte.

Os policiais foram morto por criminosos que atuam no interior do AM | Foto: divulgação





A família não permitiu que a imprensa acompanhasse a cerimônia. As equipes de reportagens ficaram posicionadas a aproximadamente 300 metros de distância da entrada do oratório. Até o momento, o horário e local dos sepultamentos não foram divulgados.

O Em Tempo ainda conseguiu conversar brevemente com a amiga do cabo Marcio Carlos, que lamentou o ocorrido.

“Fiquei em choque quando recebi a notícia da morte do Marcio, ele era muito querido. Um irmão em Cristo, sempre presente na vida dos amigos. Ele amava a profissão e, infelizmente, foi vítima dessa tragédia. Fará muita falta, ele só se distanciava quando ia para essas missões”, relatou a autônoma Peth Mubarac, de 56 anos.

