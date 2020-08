Motorista fica ferida após o carro capotar na Avenida Buriti

| Foto: Reprodução/Instagram





Manaus - Uma mulher de 42 anos capotou o carro que conduzia após ter sido fechada por outro veículo nesta terça-feira (4). De acordo com o relato da vítima, na tentativa de não bater o carro, ela desviou e acabou capotando o veículo na avenida Buriti, bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus.

Condutores que passavam no local na hora do acidente ligaram para serviço de emergência. O carro do Modelo Classic e cor preta ficou no meio da avenida por algumas horas, depois um guincho particular foi acionado para retirar o veículo que teve perda parcial do teto.

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para ajudar a melhorar o tráfego de veículos no local. Segundo informações da assessoria do IMMU, a mulher foi retirada do carro por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

A mulher passou por uma bateria de exames, e o estado de saúde da paciente é estável.

“Eu poderia ter morrido, eu tentei frear para não bater no carro que me fechou. Vi tudo rodando muito rápido. Quando dei por mim, eu estava vendo tudo de cabeça para baixo”, disse a vítima.

Não foi informado até o fechamento desta matéria quem foi o condutor responsável pelo acidente. Na região ninguém conseguiu identificar o carro envolvido.

