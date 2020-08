Deputados fiscalizam escolas de Manaus para retorno às aulas

Parlamentares visitaram, na tarde desta terça-feira (04), duas unidades de ensino da rede pública estadual que retornam às atividades presenciais no próximo dia 10 de agosto, em Manaus. As visitas aconteceram nas escolas Frei Mário Monacelli e Roderick de Castelo Branco, nas zonas norte e leste, respectivamente, e serviram para que os deputados estaduais fiscalizassem as unidades para a volta às aulas.

As escolas foram escolhidas pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) em razão das regiões concentrarem a maior quantidade de estudantes na capital. A unidade Frei Mário Monacelli está 100% adequada para o retorno às atividades presenciais, com seus ambientes devidamente sinalizados e pias e dispensers de álcool gel instalados. Enquanto isso, a Roderick de Castelo Branco segue em processo final de adequação para receber os estudantes do ensino médio a partir de segunda-feira (10).

As visitações foram guiadas pelo secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa, e contaram com a presença dos deputados Therezinha Ruiz (PSDB) e Sinésio Campos (PT). Durante as visitas, os parlamentares puderam conhecer as ações da Secretaria de Educação e os detalhes do Plano de Retorno às Atividades Presenciais, apresentado, na semana passada, a toda comunidade escolar.

De acordo com o secretário, 85% das escolas que reabrirão no dia 10 já estão adaptadas e 15%, em andamento. A volta às aulas presenciais da rede pública estadual de ensino será de maneira gradativa e escalonada, inicialmente em 123 unidades da capital, totalizando 110 mil alunos.

Luis Fabian reforçou, ainda, o comprometimento do Governo do Amazonas com a segurança e o bem-estar dos estudantes e servidores.

“Nós conseguimos um recurso junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e realizamos uma licitação pública nacional, nos moldes exigidos pelo Banco, para aquisição de EPIs dos mais variados gêneros, incluindo mais de um milhão de máscaras em tecido lavável e antimicrobiano, com três camadas de proteção; máscaras de proteção, as face shields, para merendeiras e o pessoal que faz atendimento ao público; tapete sanitizante; e instalação de pias na frente das escolas e nas áreas de lavatório, além de outros equipamentos, como dispensadores de álcool gel em todas as salas e corredores, luvas, aventais e toucas para o pessoal da cozinha”, acrescentou o secretário de Educação.

85% das escolas que reabrirão no dia 10 já estão adaptadas | Foto: Divulgação





Segundo Therezinha Ruiz, a Comissão de Educação da Aleam tem obrigação de dar satisfação à sociedade no que diz respeito às condições de retorno às aulas presenciais em Manaus. “Temos conversado com vários pais e jovens que realmente estão preocupados em vir para a escola e ter condições de segurança, de não ter a contaminação. Nós verificamos, hoje, que todas as providências e todos os protocolos que a Seduc se comprometeu estão sendo executados”, afirmou a deputada.

Conforme ela, ainda, a Comissão de Educação seguirá visitando unidades de ensino em Manaus. Já o deputado Sinésio Campos destacou que as visitas às unidades Frei Mário Monacelli e Roderick de Castelo Branco foram decididas de maneira aleatória e que não houve pré-agendamento por parte da Comissão de Educação.