Grande incêndio é registrado próximo à Ponte Jornalista Phelippe Daou

Manaus - Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite desta terça-feira (4), uma área de vegetação bem próxima ao início da Ponte Jornalista Phelippe Daou, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

O fogo está se alastrando pela vegetação e ainda não há informações sobre o que causou o incêndio. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBM-AM) foi acionado por volta das 19h42, mas até às 20h25, nenhuma equipe havia chegado ao local do incêndio.

As chamas iniciaram em um terreno vazio e os trabalhos devem ser iniciados assim que as equipes chegarem. Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) acompanham a ocorrência.

