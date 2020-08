Colegas de farda e familiares prestam homenagens a PM morto no AM

A homenagem aconteceu nesta quarta-feira (5) | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens ao cabo Márcio Carlos de Souza, 40, na manhã desta quarta-feira (5), no Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, na rua Benjamin Constant, bairro Petrópolis, na Zona Centro-Sul.

O evento foi realizado com uma salva de tiros. O caixão foi conduzido até o caminhão do Corpo de Bombeiros pelos colegas de trabalho do Comando de Operações Especiais (COE).

Antes de começar o cortejo, até ao Cemitério Parque Tarumã, foi feito um minuto de silêncio. Márcio teve 11 anos de trabalho na polícia. O oficial deixa um filho e a esposa grávida de 7 meses.

Outro PM

Já o sepultamento do sargento Manoel Wagner, 45, acontecerá, a partir das 15h, no cemitério Recanto da Paz.

Entenda o caso

Os PMs foram mortos durante uma operação realizada pelos policiais do COE e o Batalhão Ambiental da Polícia Militar.

Segundo a polícia, a operação acontecia em Nova Olinda do Norte, mais precisamente no Rio Abacaxis, quando os policiais acabaram sendo alvejados por traficantes na localidade.

A polícia realizava uma ação na região, após o pescador esportivo Saulo Moyses Rezende da Costa, de 36 anos, ser baleado no rio Abacaxis.

O homem relatou à polícia que havia milicianos na área e que foram barrados por pessoas que se identificaram como líderes da comunidade, "Bacural" e "Maria". Até o momento não houve prisões.

Leia mais:

PMs são mortos em confronto com traficantes no interior do Amazonas

Associação lamenta mortes de policiais no Amazonas e exige Justiça