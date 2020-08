Alunas da UEA denunciam falta de intérpretes de Libras, em Manaus

Falta de contratação de intérpretes de Libras por parte da UEA têm dificultado o aprendizado dos alunos surdos | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Libras é reconhecida como a segunda língua oficial no Brasil desde 2002. Porém, ainda há dificuldades encontradas por surdos em âmbito nacional e, em especial, no Amazonas. Alunas surdas da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) denunciaram ao Portal Em Tempo que há três anos presenciam atrasos na contratação de intérpretes para as aulas e, consequentemente, são prejudicadas nos estudos.

Fernanda Ferreira do Amaral, de 24 anos, e Heloisa Rocha Martins, de 23, são alunas da UEA e fazem parte dessa realidade. A família e os colegas de classe ficaram sensibilizados com as dificuldades das alunas e resolveram pedir ajuda. O que é obrigatório por lei têm deixado a desejar, segundo informa a mãe de uma das alunas.

“Ela já foi prejudicada no primeiro período e vemos a história se repetindo. Estou muito revoltada com isso. É muito triste. Minha filha quer aprender e eu tentando fazer o máximo para que ela entenda a aula. Isso já aconteceu. É um direito delas, por lei”, disse Joelma, mãe de Heloisa Rocha.

Amparadas por Lei

A mãe da aluna tem razão quando menciona a lei voltada para a inclusão de surdos na educação, seja ela básica ou superior. O decreto nº 5.626 de 2005 prevê, no artigo 23, que as instituições públicas de ensino básico e superior devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa - em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à educação.

Ajuda de colegas

A aluna do curso de Letras, Juliana Monteiro Pinheiro, conta que se identifica com o problema das colegas de graduação. Ela relata a dificuldade encontrada na Universidade.

“Fizeram reuniões em junho sobre o planejamento das aulas remotas e em todas as reuniões foi citado a necessidade de intérprete. Fizeram um formulário de sugestões e falamos. Eles (UEA) disseram que os intérpretes já haviam sido contratados, mas na aula de segunda-feira não teve. Eu mandei mensagem aos intérpretes perguntando sobre e falaram que a UEA não conversou com eles ainda. É um desrespeito com os profissionais e com os alunos. No primeiro período ficaram sem intérprete por três meses e só conseguiram fazer as atividades porque os colegas da sala ajudaram”, desabafou Juliana.

Em 2019, as alunas do curso de Letras também ficaram por semanas sem intérpretes e as aulas continuavam sendo ministradas sem alteração. As estudantes denunciam que, em 2020, o problema se repete.

Já é o terceiro ano das alunas surdas na UEA e poucos foram os períodos com a presença do intérprete de Libras. “A gente se indigna porque desde fevereiro os intérpretes não são contratados e as alunas ficam olhando para os professores sem compreenderem. Participam somente pela presença”, desabafou.

Uma das mães contou que a família chegou a pagar um dos intérpretes para acompanhar as alunas em sala de aula.

Pedido de ajuda



Heloisa fez um texto para ser lido aos professores e à coordenação do curso. Ela explica que a situação a deixa triste, desanimada e com vontade de desistir, porém, ainda tem esperança de dias melhores no ensino superior.

“Eu entrei na faculdade e não tinha intérprete. Infelizmente, sem interprete de libras eu não consigo entender porque não sei fazer leitura labial. Os professores falam e depois me perguntam se eu entendi. Eu digo se sim ou não, mas eu faço provas sem entender conteúdo. Com isso, tive notas baixas e fiquei reprovada no primeiro período. Eu não estou chateada, mas tenho paciência. Não desisto nunca, também não largo a faculdade. Começou o 5° período e tem as aulas em vídeo na internet, sem interpretação. Tenho deficiência e falta respeito. Tenho esperança, mas fico preocupada e com dificuldade. Tenho fortes sentimentos de dor. Fui dormir triste e chorando. Alguns professores não entendem isso. A UEA precisa respeitar os surdos. Estamos sofrendo com discriminação e a falta de acessibilidade real”, desabafou a aluna.

O Portal Em Tempo entrou em contato com a UEA, mas até o fechamento da matéria não houve posicionamento sobre o assunto.

