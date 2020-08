Coari lidera números de infectados com Covid-19 no interior do AM

A cidade luta contra o aumento de casos da Covid-19 | Foto: Reprodução

Manaus - A cidade que em 2020 completou 88 anos, Coari é a maior em números de infectados pelo Coronavírus no interior do Amazonas. Com 6.740 casos, a cidade ultrapassou Parintins com quase o dobro de contaminados. A confirmação foi feita após boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Coari está no topo da lista desde o início de julho. No mês anterior, do dia 8 a 18 de junho (10 dias) não foram registrados novos óbitos pelo vírus em Coari. O registro de mortes chegou a 97 e é o terceiro maior, ficando atrás somente de Parintins, com 100 óbitos e Manacapuru com 136 pessoas vítimas fatais da Covid-19.

Reforços

No início do mês de julho, o Governo do Amazonas fez a entrega de três respiradores para Coari, sendo um deles de transporte. Nas zonas rurais, a prefeitura do município está dando continuidade às ações de contenção da doença.

Coari está no topo da lista desde o início de julho | Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância, também realizou reuniões de extrema importância com todos os setores comerciais de Coari, sobre as medidas de prevenção contra a Covid-19, para que o nível da curva de contaminação não aumente.



Indígenas

A grande preocupação está relacionada aos indígenas. Foram contabilizados neste último boletim 55 contaminados e três mortes.

