Terceira fase da pesquisa de impacto da Covid-19 na Cultura e Economia

Manaus- A terceira e última etapa da pesquisa de impacto da Covid-19 ocorre nesta quarta-feira (05). O setores analisados são os da produção cultural e criativa no Amazonas com o objetivo é obter dados que auxiliem em decisões mais eficientes no combate à crise do setor. O questionário pode ser acessado na homepage do Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ).

O estudo abrange três fases. A primeira fase foi destinada aos artistas e profissionais da cultura, abordando questões como atividade praticada, frequência destas atividades, estimativa da perda de renda por não poder trabalhar, os espaços onde se apresentavam, a categoria e linguagem artística, entre outros fatores. A segunda fase foi focada em equipamentos culturais e gestores de órgãos e instituições.

Nesta terceira fase, serão abordadas questões como faturamento da empresa em meio à pandemia da Covid-19, número de funcionários, demissões, quais medidas foram tomadas, se houve a realização de empréstimos, entre outras.

O assessor de Economia Criativa da Secretaria, economista e artista plástico Turenko Beça, que coordena a pesquisa, ressalta que o levantamento pode ajudar a esclarecer ainda mais o cenário de consequências da pandemia. “Sabendo mais detalhadamente sobre este cenário, podemos agir de forma mais eficiente. Convidamos a todas as empresas, que são o foco desta terceira fase para que acessem e respondam nossa pesquisa”.

