INDT e Lady’s Mall doam 3 mil protetores faciais para a Fundação CECON

Manaus - 3 mil protetores faciais e 183 litros de álcool serão entregues para a Fundação CECON pelo INDT e a Lady’s Mall, às 10h, nesta quinta-feira(6). A iniciativa é parte da campanha “Mulheres Juntas Contra o Covid-19” que já distribuiu mais de 10 mil máscaras de proteção para instituições sociais do Estado do Amazonas.



Atuando há mais de 40 anos, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON), reúne diversas especialidades médicas e os principais tratamentos oncológicos, consolidando-se como instituição de referência no diagnóstico e tratamento do câncer na Amazônia Ocidental. Fortalecendo a área científica no Amazonas, a Fundação atua em campanhas de combate à doença e destaca-se como instituição de referência no desenvolvimento nas áreas de Prevenção e Ensino e Pesquisa. O diretor-presidente da Fundação, mastologista Gerson Mourão, falou sobre a importância dessa doação.

Movimento Mulheres Juntas contra a COVID-19

Por meio de doações no site e de parceiros, o movimento solidário “Mulheres Juntas Contra o Covid-19” já atendeu aos estados do Amazonas e Rondônia, alcançando indígenas, pacientes oncológicos, mulheres vítimas de violência doméstica, ribeirinhos e quilombolas. Nas próximas semanas, serão realizadas entregas a hospitais de várias cidades do interior do Estado: Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins.

No Amazonas, o movimento solidário conta com o apoio do Ministério Público e da OAB, atuando como órgãos fiscalizadores no acompanhamento das doações. O INDT é o responsável por receber os produtos e, junto ao Ministério Público, destinará as doações para quem está em vulnerabilidade social diante da pandemia.

A plataforma Lady’s Mall também atua na promoção de novas oportunidades de geração de renda a mulheres empreendedoras do Amazonas e de todo o País, que passam por dificuldades devido às restrições impostas durante o período de isolamento social.





