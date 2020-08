Corpo de pescador é encontrado em igarapé de Manacapuru

O corpo foi localizado por um mergulhador do CBM-AM | Foto: Divulgação

Manacapuru - O corpo do pescador Geraldo Balbino de Oliveira, que tinha 72 anos, foi encontrado na manhã de terça-feira (4), no igarapé do Espírito Santo, na comunidade Santo Antônio, em Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus). A vítima havia desaparecido após mergulhar para procurar um motor que havia afundado.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), um mergulhador foi acionado e realizou buscas pelo cadáver. Após 10 minutos de busca, o corpo do pescador foi encontrado.

Os policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru foram acionados para atender a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao necrotério municipal e posteriormente liberado para velório e sepultamento.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

