Produção orgânica cresce entre agricultores familiares no Amazonas

Agricultores Familiares do Amazonas estão migrando para a produção orgânica | Foto: Michell Mello/Secom

Manaus- Agricultores Familiares do Amazonas estão migrando para a produção orgânica. O que promove a melhoria da qualidade de vida por meio do comércio sustentável, a mudança vem sendo possível graças ao Projeto Prioritário de Agricologia e Produção, desenvolvido pelo Sistema Sepror, que ocorre em onze municípios da Região Metropolitana de Manaus.

O projeto tem como objetivo ensinar a agricultores e produtores técnicas de adubação, fertilização, preparação do solo e plantio de diferentes culturas, tudo de maneira orgânica, possibilitando que as famílias tenham alimento e renda em curto e longo prazos, em uma cadeia de produção que pode durar até 25 anos.

Beneficiados – Atualmente, são cerca de 70 famílias sendo beneficiadas pelo projeto nas comunidades Nova Geração de Cristo, Ramal do Santo Antônio 2 e Ramal da Cachoeira do Castanho, no município de Iranduba. Uma delas é a do agricultor Alfredo dos Santos, 65 anos, que, depois de perder tudo durante uma enchente em 2009, mudou-se para a comunidade Nova Geração de Cristo onde vem realizando a transição para a agricultura orgânica desde então.

A expectativa é que, em até dois anos, o projeto alcance famílias dos municípios de Manaus, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manaquiri, Itacoatiara, Autazes, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.

