Governador do AM convoca 323 aprovados em concurso da Polícia Militar

Manaus - O governador Wilson Lima assinou, na tarde desta quarta-feira (5), a convocação de 323 candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar realizado em 2011. Os convocados ainda passarão pelo curso de formação de soldados e, após o treinamento, vão atuar em unidades operacionais da capital e do interior, reforçando o policiamento preventivo e ostensivo em todo o estado.

“Hoje, nós estamos convocando 323, eles já começam, inclusive, a receber pelo Estado e a partir de novembro, eles participam de um curso de formação que deve durar dez meses, depois desse período eles serão efetivados policiais. Por um lado, a gente está fazendo justiça com essas pessoas que tanto se dedicaram para passar no concurso público e também a gente reforça o quadro da Polícia Militar”, disse o governador.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, a convocação dos concursados vai ajudar a sanar um déficit histórico no efetivo da PM.

“Toda a contribuição que vier para nós é importante. Eles vão passar por um curso agora, esperamos que todos logrem êxito para que a gente possa colocar mais policiais nas ruas para dar mais segurança para a nossa população”, ressaltou o secretário.

Para o presidente da Associação dos Concursados da PM, Allan Ribeiro, o momento é de comemorar a conquista, após quase dez anos de espera.

“Primeiramente, nós queremos agradecer a Deus e também agradecer ao nosso Governo do Estado, que foi, até o presente momento, o único a olhar nossa causa. Estamos aí para somar com todo o efetivo da Polícia Militar e tentar levar um pouco mais de tranquilidade para a população do Amazonas”, declarou ele.



“A formação desses policiais militares que estão chegando, esses alunos que estão chegando para se formar como policiais militares, vai ajudar muito na capacidade de operar da polícia”, avaliou o subcomandante-geral da PM, coronel Ronaldo Negreiros.

A cerimônia, realizada na sede do Governo do Estado, na Compensa, foi acompanhada pelos deputados estaduais Alessandra Campêlo, Joana Darc, Adjuto Afonso e cabo Maciel; pelo secretário-chefe da Casa Civil, Flávio Antony; e pela diretora-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz.

Promoções

Wilson Lima também anunciou que o Estado fará a promoção post mortem do 3º sargento Manoel Wagner Silva Souza e do cabo Márcio Carlos de Souza, da Polícia Militar do Amazonas, que morreram na noite da última segunda-feira (3), durante operação contra o narcotráfico no rio Abacaxis, no município de Nova Olinda do Norte. Os outros dois militares feridos na ação também serão promovidos por bravura.

“Tão logo a legislação nos permita, nós vamos fazer a promoção desses policiais que vieram a óbito na região de Nova Olinda do Norte. O policial militar que venha a óbito no exercício da sua função também tem direito a uma indenização, e fica aqui o compromisso do Estado em dar celeridade nesse processo para que as famílias possam logo receber essas indenizações”, garantiu Wilson Lima.

Criação de delegacia

O governador assinou, ainda, a mensagem governamental que dispõe sobre a criação da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor). O texto será encaminhado à Assembleia Legislativa para apreciação pelos deputados estaduais.

O Projeto de Lei define que a nova especializada terá a atribuição de prevenir, reprimir e promover o combate à corrupção, além de exercer com exclusividade a função de polícia judiciária e investigativa na apuração de qualquer forma de corrupção e desvio de recursos públicos.

