Incêndio atinge apartamento em condomínio na Zona Oeste de Manaus

O CBM-AM atua no local | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuam no combate à um incêndio que atingiu, pelo menos, um apartamento em um condomínio, localizado na rua Raimundo Nonato de Castro, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

Conforme o CBMAM , as equipes foram acionada por volta das 20h35. O incêndio teria começado em um apartamento no quarto andar de um dos prédios do residencial. A fumaça se propagou para outros imóveis.

O fato assustou os moradores do condomínio, que rapidamente evacuaram outros apartamentos para se protegerem.

O CBMAM informou, ainda, que o incêndio se concentrou apenas em um apartamento. A fumaça chegou a se alastrar para outros imóveis.

Não houve vítimas, apenas um adolescente e um idoso foram resgatados dos apartamentos adjacentes, eles foram conduzidos para área externa com ajuda dos bombeiros. No total, foram utilizados cerca de cinco mil litros de água para combater as chamas.

As causas do incêndio devem ser apontadas após a perícia no local.





Acompanhe a reportagem no local:

