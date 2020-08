Castração de cães e gatos é reduzida em Manaus

A parlamentar recebeu diversas denúncias e reclamações por meio de suas redes sociais, de que as vagas para castrações foram reduzidas drasticamente por conta da pandemia do novo Coronavirus. | Foto: Divulgação

Manaus - A deputada estadual Joana Darc (PL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) na manhã desta quarta-feira (05) para cobrar o aumento no número de vagas para castração de cães e gatos pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A parlamentar do Amazonas recebeu diversas denúncias e reclamações por meio de suas redes sociais, de que as vagas para castrações foram reduzidas drasticamente por conta da pandemia do novo Coronavirus. "Entendo as limitações da pandemia, mas nós temos 3 unidades do CCZ: a sede e mais duas unidades móveis. Precisamos saber por que motivo estão sendo ofertadas apenas 16 vagas de castrações ao dia. Agora temos uma sede equipada e digna, precisamos ampliar o número de vagas ofertadas", questionou a parlamentar.

A parlamentar aproveitou a oportunidade para sugerir ao Prefeito de Manaus, Arthur Neto, que sejam feitas parcerias com médicos veterinários para que seja ampliado o atendimento. "Estou em contato com a direção do CCZ e irei solicitar uma reunião com o prefeito para destravarmos essa questão o quanto antes", reforçou Joana Darc.

Joana Darc ressaltou ainda que essa é uma questão de saúde pública, e de suma importância para melhorar a qualidade de vida das pessoas e dos animais.

Reforma

O CCZ de Manaus recebeu reforma completa da rede elétrica e hidráulica, saiu de 14 ambientes e, agora, conta com 50, incluindo área administrativa, canil, centro cirúrgico, ambulatórios, sala de vacinação antirrábica, laboratórios, salas de espera e de reunião, recepção, copa e refeitório.



